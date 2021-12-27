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Yerel Dezenfektan ile yakılan çocuktan kötü haber
Yerel

Dezenfektan ile yakılan çocuktan kötü haber

Bursa'da arkadaşı tarafından dezenfektan ile yakılan çocuk yoğun bakımdaki 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. . Burak A. beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. Burak A.'nın cenazesi yarın toprağa verilecek.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 11:39:00 -
Dezenfektan ile yakılan çocuktan kötü haber

Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Yiğitler Mahallesinde bulunan bir parkta meydana gelen olayda iddiaya göre 12 yaşındaki Burak A. ve arkadaşı 13 yaşındaki İsmail K. bölgeden bulunan ve dezenfektan üretimi de yapan bir meslek lisesinin bahçesindeki varillerden şişelere dezenfektan doldurarak şakalaşmaya başladılar.

14 gün sonra kötü haber geldi

Bir süre sonra İsmail K. yanındaki dezenfektan şişesini Burak A.’nın üzerine boşaltarak çakmakla ateşe verdi. Gencin alev aldığını gören vatandaşlar su ve ceketleriyle yanan çocuğa müdahale etti. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Burak A. ambulan ile Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören Burak A. 14 gün boyunca verdiği yaşam müdahalesini kaybetti. Burak A. beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. Burak A.'nın cenazesi yarın toprağa verilecek.

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