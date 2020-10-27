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Aktüel Dezavantajlı öğrencilerin "rüzgar gülü" sevinci
Aktüel

Dezavantajlı öğrencilerin "rüzgar gülü" sevinci

Yeniakit Publisher
2020-10-27 14:43:13 -
Dezavantajlı öğrencilerin "rüzgar gülü" sevinci

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla rüzgar gülü ve balon dağıtılan dezavantajlı öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şubesi ekiplerince Vali Faik Üstün İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilere, üzerinde Türk Bayrağı bulunan rüzgar gülleri ile balon dağıtıldı.

Öğrenciler, rüzgar güllerini döndürebilmek için okul bahçesinde koşarak eğlendi.

Ekipler tarafından velilere de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin hazırlanan broşürler dağıtıldı.

Öğrencilerden Irmak Çaça, aldığı hediyelerle çok mutlu olduğunu söyledi.

Berat Usul ise ilk kez rüzgar gülünün olduğunu belirterek, polis ekiplerine teşekkür etti.


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