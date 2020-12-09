  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Deyrizorlu Araplar, terör örgütü YPG/PKK'ya karşı protestolarını sürdürüyor
Aktüel

Deyrizorlu Araplar, terör örgütü YPG/PKK'ya karşı protestolarını sürdürüyor

Yeniakit Publisher
2020-12-09 15:52:40 -
Deyrizorlu Araplar, terör örgütü YPG/PKK'ya karşı protestolarını sürdürüyor

DEYRİZOR (AA) - Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü YPG/PKK işgalinde yaşayan Araplar, bölge halkı arasında ayrımcılık yapılması, kötü yaşam koşulları ile bölgede giderek yaygınlaşan rüşvet ve yolsuzluğu protesto etti.

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Suriye'nin doğusunda yer alan Deyrizor'un doğu kırsalındaki Ebu Hamam beldesinde toplanan yaklaşık 500 kişi, terör örgütüne karşı gösteri düzenledi.

Göstericiler, terör örgütünün bölge halkını su ve iletişim gibi temel hizmetlerden mahrum bırakmasına tepki gösterdi.

Toprakları YPG/PKK tarafından işgal edilen Araplar, terör örgütü karşıtı slogan atarak, Suriyeliler arasında ayrımcılık yapılmasını ve bölgede giderek yaygınlaşan rüşvet ve yolsuzluğu protesto etti.

Irak sınırına hakim Deyrizor kırsalında örgüt işgalindeki Şaitat bölgesinde 5 Aralık'ta toplanan yaklaşık 1000 kişi de YPG/PKK'nın bölge halkını yakıtsız bırakmasını protesto ederek, örgütün petrol yataklarını işgalinin son bulmasını istemişti.

Deyrizor il merkezi Esed rejimi güçlerinin kontrolünde, Deyrizor ilinin Fırat Nehri'nin doğusunda kalan toprakları ise ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mehmet Ceyhan'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması!
Sağlık

Mehmet Ceyhan'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması! "Devletin getirdiği aşı..."

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşı Türkiye’ye geldiğinde kendisinin de aşı olacağını belirterek, “Hiç şüph..
ABD'den Türkiye’ye yaptırım kararı!
Dünya

ABD'den Türkiye’ye yaptırım kararı!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi, içerisinde Türkiye'ye yaptırım içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarı..
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kardeşi Kim Yo-Jong'dan olay tehdit
Dünya

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kardeşi Kim Yo-Jong'dan olay tehdit

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kardeşi Kim Yo-Jong, Güney Kore çok sert bir tehditte bulundu. Güney Kore'den gelen koronavirüs vaka iddias..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay