Devriyeye çıkan jandarma ekipleri fark etti! 161 kişi yakalandı
Van'da devriye görevine çıkan jandarma ekipleri, yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen biri kadın, 5'i çocuk 161 düzensiz göçmeni yakaladı.01 Ekim 2018 Pazartesi 14:32
Van'ın Başkale ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 161 düzensiz göçmen yakalandı.
Eşmepınar, Albayrak, Güzeldere jandarma karakolu komutanlığı ekipleri, sınırdaki devriye görevi sırasında ayrı ayrı yürüyen grupları fark etti.
YİYECEK VE İÇECEK İKRAM EDİLDİ
Yapılan kontrollerde yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen biri kadın, 5'i çocuk 161 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığınca yiyecek ve içecek ikram edilen düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünden sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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