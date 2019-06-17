Devriyedeki ekipler 17 kişiyi yakaladı Ege Denizi'nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik unsurları, tespit ettikleri lastik botta bulunan 17 düzensiz göçmeni yakaladı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye hazırlanan 17 düzensiz göçmen yakalandı. Alınan bilgiye göre, Ege Denizi'nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik unsurları, Ayvalık açıklarında hareket halinde lastik bot tespit etti. İnsani yardımlarda bulunuldu Harekete geçen ekipler, bottaki Afganistan uyruklu 17 düzensiz göçmeni yakaladı. Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenlere yiyecek, giyecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

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