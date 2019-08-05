Devriye atan YPG/PKK'lı teröristlere silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı! Rakka’nın kuzey kırsalında devriye atan YPG/PKK'lı teröristler kimliği belirsiz kişiler tarafından hedef alındı.

Yerel haber kaynakları, Rakka’nın kuzey kırsalı El-Kantri köyü yakınlarındaki otoyolda devriye atan YPG'li teröristlerin silahlı saldırıya uğradığını bildirdi. Devriye aracında bulunan 3 teröristin öldürüldüğü, 2 teröristin ise yaralandığı kaydedildi. Edinilen bilgilere göre, saldırıyı üstlenen henüz bir grup olmadı. Kaynak: Fetih Medya

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