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Medya Devriye atan polis sahurda davul çaldı
Medya

Devriye atan polis sahurda davul çaldı

Şanlıurfa’da sahur vakti kameralara ilginç bir görüntü kayıtlara geçti. Devriye atan resmi polis ekibi, yolda karşılaştıkları ramazan davulcusunun elindeki davulu alıp sokak ortasında çalmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 08:56:00 -

Şanlıurfa’da sahur vakti kameralara ilginç bir görüntü yansıdı. Gece devriyesi atan resmi polis ekipleri, yolda karşılaştıkları bir ramazan davulcusunu durdurdu.

Davulcunun elindeki davulu alan polislerden biri sokak ortasında çalmaya başladı.

Sokak ortasındaki renkli görüntüler, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde polis memurunun profesyonel bir davulcu gibi çaldığı gözlendi.

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