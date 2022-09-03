Devrim otomobilinde yarım kalan hayal TEKNOFEST ile ileri taşınıyor

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, geleceğin projelerine ev sahipliği yapıyor.

Roketlerden, birbirinden farklı amaçlar için tasarlanan dronlara, su altı teknolojisinden yapay zekaya gençlerce tasarlanan yüzlerce projenin yer aldığı TEKNOFEST'te elektrikli ve hidrojen yakıtla çalışan çok sayıda otomobil de yer alıyor.

TEKNOFEST, gençleri yerli ve milli üretime özendirirken festival alanında sergilenen projeler gelecek adına ümit vadediyor.

Eskişehir Demiryolu Fabrikalarında, dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in talimatıyla 1961'de Türk mühendislerce üretilen Türkiye'nin ilk yerli otomobili olan ancak seri üretime geçilemeyen "Devrim"in yarım kalan hikayesine gençler sahip çıkıyor.

Yıldız Teknik Üniversitesinden Alternatif Enerjili Sistemler Kulübü Başkanı İrfan Güven Çömezoğlu, AA muhabirine, TEKNOFEST'te yer aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Festivale iki araçla geldiklerini söyleyen Çömezoğlu, "Buraya iki araçla geldik. Biri elektrik, diğeri de elektrik ve hidrojen sistemi ile çalışan araç. İkisi de son teknoloji sistemlerin kullanıldığı yeni nesil araçlar." dedi.

Dünyanın elektrikli araçlara doğru ciddi bir ilerleme içinde olduğunu belirten Çömezoğlu, "Türkiye'nin geçmişte Devrim arabası ile yaşadığı sıkıntıları tekrardan yaşaması için, daha iyi gelecek için bu teknolojinin kaçırılmaması için daha ileri sistemler geliştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

İki araçlarının da yüzde 100 yerli olduğunu anlatan Çömezoğlu, "Araç yaparken dışarıya bağımlı olmadan kendi sistemlerimizi yaptık. Yurt dışında da bu sistemleri görmek istiyoruz. Bu teknolojiye Türkiye'nin ileride lider şekilde devam etmesi için elimizden geleni yapıyoruz." ifadesini kullandı.

"Devrim otomobillerinin ardından şu anda elektrikli araçlarda iyi bir fırsat yakaladık"

Sakarya Bilim Sanat Merkezinden "Payidar" ismini verdikleri elektrikli otomobille TEKNOFEST'e katılan Eren Avcı ise şunları kaydetti:

"Elektrikli otomobil konusunda Türkiye olarak potansiyel sahibiyiz çünkü bütün ülkeler ve şirketler elektrikli araç teknolojisine yeni yeni geçiyorlar. Daha önce bir Devrim otomobili tecrübesi yaşadık ama olumsuz sonuçlanıp teknolojiyi kaçırdık. Devrim otomobillerinin ardından şu anda elektrikli araçlarda iyi bir fırsat yakaladık. Kendi yetenek ve becerilerimizi kullanarak tecrübeler edinip elimizden geldiği kadar en iyi şekilde bu teknolojiyi yakalamaya çalışıyoruz. Burada biz gençler olarak TEKNOFEST'te geleceğin otomobillerini yapmaya çalışıyoruz."

Ziyaretçilerden Behiye Atmaca Sağlık da festivale oğluyla geldiğini belirterek "Otomobillerin hepsi birbirinden güzel. Geçmişte yaşadığımız bir Devrim otomobili travması var ama bu TEKNOFEST'te bunun atlatıldığını görüyorum. Otomobillerin hepsi birbirinden güzel çalışmalar." dedi.

- "Bu gençleri görünce inanılmaz gururlandım"

İlkay Sağlam ise ailesiyle festival alanını ziyarete geldiğini dile getirerek "Bulunduğum stantta otomobiller var. Bu stant çok ilgimi çekti. Bu gençleri görünce inanılmaz gururlandım. Kendi oğluma da 'Bu gençleri örnek al.' dedim. İnşallah bu geçlerden binlerce, on binlerce olur. Çok mutlu oldum. Tüylerim diken diken oldu. İnşallah bu gençlerimizin sayısı artar." diye konuştu.