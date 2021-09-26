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Dünya Devrim Muhafızları'nın araştırma merkezinde yangın!
Dünya

Devrim Muhafızları'nın araştırma merkezinde yangın!

İran’ın başkenti Tahran’da İran Devrim Muhafızları Ordusu’na ait bir araştırma merkezinde yangın çıktığı ve yangında 3 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-26 21:25:00 -
Devrim Muhafızları'nın araştırma merkezinde yangın!

İran’ın başkenti Tahran’ın batısında İran Devrim Muhafızları Ordusu’na ait bir araştırma merkezinde yangın çıktı.

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, araştırma merkezinde çıkan yangında 3 çalışanın yaralandığı ve hastaneye kaldırıldıkları bildirildi. Açıklamada, yangının çıkış nedenine dair bilgi paylaşılmadı.

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