SON DAKİKA
Gündem Devrim Muhafızları'ndan yeni açıklama: İsrail ve Ürdün'deki üsler vuruldu
Gündem

Devrim Muhafızları'ndan yeni açıklama: İsrail ve Ürdün'deki üsler vuruldu

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Devrim Muhafızları'ndan yeni açıklama: İsrail ve Ürdün'deki üsler vuruldu

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Tel Aviv ve Birüssebi (Beerşeva) kentleri ile Ürdün'de ABD güçlerinin konuşlu olduğu hava üssünün yeni nesil füzelerle vurulduğu açıklandı.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gerçek Vaat 4 Operasyonunun 28. dalgasında ABD güçlerinin konuşlandığı Ürdün'deki El-Azrak (Muvaffak Salti) Hava Üssü'nün füzelerle birkaç kez hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İşgal altındaki topraklarda bulunan Tel Aviv ve Birüssebi'deki askeri hedefler, süper ağır savaş başlığına sahip 'Habir' füzeleriyle vuruldu. ABD'nin ve Siyonist rejimin saldırgan ve suçlu ordularının vahşetinin ardından İran Silahlı Kuvvetlerinin düşmana yönelik saldırılarının hacmi ve derinliği önümüzdeki saatlerde ve günlerde artacak ve kazanımları asil İran milletine ulaşacaktır."

