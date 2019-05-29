Devrilen traktörün altında kalıp öldü Manisa Alaşehir'de tarladaki işini bitirip evine dönerken devrilen traktörün altında kalan sürücü, feci şekilde can verdi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, devrilen traktörünün altında kalan çiftçi Mehmet Göktaş (59), yaşamını yitirdi.



Kaza, saat 17.00 sıralarında, meydana geldi. Evli ve 4 çocuk babası çiftçi Mehmet Göktaş, Sarıyer Deresi mevkisinde bulunan tarlasındaki işini bitirip, Alaşehir'in kırsal Dağhacıyusuf Mahallesi'ndeki evine dönmek üzere 45 KA 0879 plakalı traktörüyle yola çıktı. Göktaş, tarlasından çıktıktan bir süre sonra yokuştan inerken, virajda direksiyon kontrolünü yitirdi. Traktör, devrilirken, altında kalan Göktaş ise yaşamını yitirdi. Mehmet Göktaş'ın cansız bedeni, ihbarla gelen ekipler tarafından morga götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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