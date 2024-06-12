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Yaşam Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi
Yaşam

Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2024-06-12 03:45:00 -
Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

İzmir’in Tire ilçesinde, şarampole devrilen traktörün altında kalması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Tire’ye bağlı Akçaşehir Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, 16 AYZ 764 plakalı traktörle hareket halinde olan Kadir Siner (56) direksiyon hakimiyetini kaybetti, kontrolden çıkan traktör şarampole devrilerek ters döndü. Traktörün altında kalarak ağır yaralanan Siner, bulunduğu yerden çıkarılarak Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı. Siner, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Jandarma ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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