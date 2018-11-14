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Devrilen traktörün altında can verdi, yanındaki Suriyeli yaralı

Mersin'de devrilen traktörün altında kalan 22 yaşındaki Hamit Coşkun, feci şekilde can verdi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 13:26
Devrilen traktörün altında can verdi, yanındaki Suriyeli yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Hamit Coşkun (22), kontrolünden çıkarak, devrilen traktörün altında kalıp, yaşamını yitirdi. Kazada, traktördeki Suriyeli Muhammed Tarad ise yaralandı. 

Kaza, sabah saatlerinde, Tarsus'a bağlı Karayayla Mahallesi'nde meydana geldi. Hamit Coşkun yönetimindeki 33 NMF 52 plakalı traktör, kontrolden çıkarak, devrildi. Sürücü Coşkun, traktörün altında kalarak, hayatını kaybetti. Araçta bulunan Suriye uyruklu Muhammed Tarad ise yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Tarad'ı ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Suriyeli Muhammed Tarad, tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 13:26
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