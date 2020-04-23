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Aktüel

Devrilen traktör baba kızın sonu oldu

Malatya’nın Darende İlçesinde traktörün devrilmesi sonucu baba ve kızı hayatını kaybederken, 1 kişide yaralandı.

2020-04-23 16:08:32 -
Devrilen traktör baba kızın sonu oldu

Malatya’nın Darende İlçesinde traktörün devrilmesi sonucu baba ve kızı hayatını kaybederken, 1 kişide yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Yenipınar Mahallesinde Ali Koç’un kullandığı traktör kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan sürücü Ali Koç (42) ve kızı Gamze Koç (19) hayatını kaybetti.


Yaralanan Kübra Nur Koç (21) ise ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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