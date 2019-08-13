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Devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa’da kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

13 Ağustos 2019 Salı 15:17
Devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa’da kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.


Kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun 35’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 YBV 77 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Kavşak çalışmasının yapıldığı alana devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Hilvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 15:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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