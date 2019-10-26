Devrilen otomobilde hayatını kaybetti! Trafik kazasında 1 ölü, 2 yaralı Siirt'te meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetinin kaybolması nedeniyle devrilen otomobilde bulunan bir kişi hayatını kaybetti.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Yasin Kaya yönetimindeki 48 SZ 356 plakalı cip, Batman-Kurtalan kara yolu Çayırlı köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, Hakkı Gönen hayatını kaybetti, sürücü Kaya ile eşi Nur Gönen Kaya yaralandı. Sağlık durumları iyi Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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