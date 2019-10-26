Devrilen otomobilde hayatını kaybetti! Trafik kazasında 1 ölü, 2 yaralı
Siirt'te meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetinin kaybolması nedeniyle devrilen otomobilde bulunan bir kişi hayatını kaybetti.26 Ekim 2019 Cumartesi 10:55
Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yasin Kaya yönetimindeki 48 SZ 356 plakalı cip, Batman-Kurtalan kara yolu Çayırlı köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, Hakkı Gönen hayatını kaybetti, sürücü Kaya ile eşi Nur Gönen Kaya yaralandı.
Sağlık durumları iyi
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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