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Yerel Devrilen motosikletten düşen alkollü sürücü ekiplere zor anlar yaşattı
Yerel

Devrilen motosikletten düşen alkollü sürücü ekiplere zor anlar yaşattı

Yeniakit Publisher
2023-09-19 06:57:00 -

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken devrilen motosikletten düşen alkollü sürücü Cem T. (55), polis ve 112 ekiplerine zor anlar yaşattı.

Saat 00.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde seyir halinde olan Cem T. (55) yönetimindeki 16 BED 918 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen motosikletten düşen sürücü hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 122 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine 112 ve trafik polisleri sevk edildi.

Ekipleri uğraştırdı

112 ekiplerinin tedavisini kabul etmeyen sürücü, ambulansla hastaneye götürülmeyi de kabul etmedi. Polis ekiplerinin alkol testini de ısrarla reddeden sürücü Cem T., "Bana komplo mu kuruyorsunuz? Ben kızıma burs bulmaya çalışıyorum. Kızım için ölürüm. Kızın eğitimi için yatar ölürüm burada. Kızımı fakülteye götüreceğim" dedi. Yoğun ısrarlar sonucu ikna olan sürücü, alkol testini kabul etti. Polisin elinden aldığı alkolmetre cihazını kendisi üfleyen sürücünün 2,55 promil alkollü olduğu tespit edildi. Motosikletini alıp gitmek isteyen sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL cezai işlem uygulanırken, ehliyetine 6 ay el konuldu.

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