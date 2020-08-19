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Yerel Devrilen minibüsten sağ çıkamadılar
Yerel

Devrilen minibüsten sağ çıkamadılar

Konya’da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği minibüs devrildi. Kazada araçtaki iki kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 16:06:00 -
Devrilen minibüsten sağ çıkamadılar

Konya’nın Seydişehir ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi.

Söz konusu kaza, Seydişehir-Konya karayolu 3. kilometresinde vuku buldu.

Edinilen bilgiye göre, 72 yaşındaki Cemalettin Elibol’un idaresi altındaki 06 BA 2520 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte yoldan çıktı ve devrildi.
Kaza sonrasında Cemalettin Elibol ile araçta bulunan 67 yaşındaki eşi Zeynep Elibol olay yerinde hayatını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, aracın içinde can veren çiftin cansız bedenleri, Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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