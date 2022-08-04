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Yerel Devrilen kamyondan burnu bile kanamadan çıktı
Yerel

Devrilen kamyondan burnu bile kanamadan çıktı

Sarıyer’de yağıştan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyon devrilirken sürücünün burnu bile kanamadı.

Yeniakit Publisher
2022-08-04 09:00:00 -
Devrilen kamyondan burnu bile kanamadan çıktı

Kaza, dün sabah saatlerinde Sarıyer Fatih Orman Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 YL 6176 plakalı kamyon, seyir halindeyken yağıştan dolayı ıslanan asfaltta kaydı.

Ardından sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kamyon yan yattı. Kamyon şoförü kendi imkanlarıyla aracından çıkarak olaydan yara almadan kurtuldu.

Olay yerine trafik polisleri sevk edildi.

Kazada can ve mal kaybı yaşanmazken devrilen kamyonda maddi hasar meydana geldi.

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