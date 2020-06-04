  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Devrilen iş makinesinin altında kalan operatör yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-06-04 13:15:55 -
Devrilen iş makinesinin altında kalan operatör yaşamını yitirdi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde devrilen iş makinesinin altında kalan operatör hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Epçeler ve Akkaya mahalleleri mevkisinde yapımı devam eden rüzgar enerji santrali türbinlerinin inşaatında Kerim Can Eltan'ın (43) kullandığı iş makinesi, rampadan inerken devrildi.

Aracın altında kalan Eltan, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun süren uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitiren Eltan'ın cesedi, incelemelerin ardından Geyve Devlet Hastanesine gönderildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı