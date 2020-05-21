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Devrilen iş makinesinde sıkışan kepçe operatörü öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-21 17:21:47 -
Devrilen iş makinesinde sıkışan kepçe operatörü öldü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, devrilen iş makinesinde sıkışan kepçe operatörü hayatını kaybetti.

Berat Çetin'in (21) kullandığı kepçe, Camlıca Mahallesi Memiş mevkisinde, bahçe düzenlemesi yaptığı sırada devrildi.

İş makinesinde sıkışan Çetin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Birimince çıkarıldı.

112 Acil Sağlık ekibince Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Çetin, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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