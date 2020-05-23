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Aktüel

Devrilen biçerdöverin altında kalan işçi öldü

Şanlıurfa’da korona virüsü salgını nedeniyle uygulanan 4 günlük kısıtlamanın ilk gününde biçerdöverin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 14:38:55 -
Devrilen biçerdöverin altında kalan işçi öldü

Şanlıurfa’da korona virüsü salgını nedeniyle uygulanan 4 günlük kısıtlamanın ilk gününde biçerdöverin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, korona virüsü salgını nedeniyle uygulanan 4 günlük kısıtlamanın ilk gününde Şanlıurfa - Akçakale çevreyolu üzerindeki hayvan pazarı yakınlarında yaşandı. Suriye’deki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinden gelerek Barış Pınarı Harekatı bölgesine giden Ali İ.’nin kullandığı biçerdöver, çevreyolunda ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Sürücü Ali İ. ile Hasan Mustafa Abidin, ters dönen biçerdöverin altında kalarak sıkıştı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, sürücüyü çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken diğer şahsın ise hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, ekiplerin uzun çalışması sonrası sıkıştığı yerden çıkartılarak morga kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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