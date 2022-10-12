Devrik lidere 3 yıl daha hapis cezası
Myanmar’da mahkeme, devrik lider Aung San Suu Çii'yi, iki yolsuzluktan suçlu bularak 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Myanmar'da askeri yönetimin kontrolündeki mahkeme, devrik lider Suu Çii'ye iki yolsuzluk suçundan 3'er yıl hapis cezası verdi ancak hapis cezalarının birleştirilerek toplamda 3 yıl olmasına hükmetti.
Uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giymiş iş adamı Maung Weik'ten rüşvet olarak 550 bin dolar almakla suçlanan devrik lider, hakkındaki yolsuzluk iddialarını mahkemede reddetti.
Myanmar'da askeri mahkemenin verdiği 3 yıllık son cezayla Suu Çii toplam 26 yıl hapis cezasına çarptırılmış oldu.
Suu Çii'nin, darbeyle başa geçen askeri yönetimin kendisine yönelttiği suçlamaların tümünden mahkum edilmesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezası alabileceği ifade ediliyor.