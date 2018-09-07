Devremülk mağdurları 500 bine ulaştı

Satın aldıkları termal devremüklerin bitirilmediğini ve kendilerine kira bedeli ödenmeyerek mağdur edildiklerini ileri süren Akkuş Termal Üyeleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sevinç Öğnü, projelerden yer satın aldıklarını ancak bu yolla kandırıldıklarını anlattı.

Öğnü, ”Ankara’daki bir termale Aydın’dan, Diyarbakır’dan satışlar yapıldı ve ‘Sizler hiç gelmeyin, biz sizlere kira bedeli göndereceğiz’ dediler. Zamanla bu sözlerin hiçbiri tutulmadı. Projeyi oluşturan insanlar kendileri için bunu zenginleşme aracı olarak kullanmaya başladı. Türkiye çapında 500 bine yakın mağdur var” dedi.