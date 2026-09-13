Devrekani'de 130 kazla kurduğu çiftlik 600 damızlığa ulaştı, yurt dışından da talep var

Koronavirüs pandemisi döneminde İstanbul'daki işleri durgunlaşınca memleketi Kastamonu'ya dönen 50 yaşındaki Suat Bayramoğlu, Devrekani ilçesine bağlı Doğuörcünler köyünde kurduğu çiftlikte 130 kazla başladığı üretimi yaklaşık 5,5 yılda 600 damızlığa çıkardı. Özenle yetiştirdiği kazlara, Türkiye'nin en önemli kaz üretim merkezlerinden Kars başta olmak üzere farklı şehirlerden büyük talep geliyor.

İstanbul'da inşaat malzemeleri üzerine esnaflık yapan 5 çocuk babası Bayramoğlu, 2020 yılında ailesiyle birlikte köye yerleşti. 6 yıla yakın süredir üretimini sürdürüyor.

"Bereketli bir iş, güzel bir iş"

İstanbul'da doğup büyüdüğünü ve yıllarca farklı işlerle geçimini sağladığını anlatan Bayramoğlu, dönüş kararını şöyle aktardı: "Pandemi döneminde işlerimiz iyi gitmedi. Ondan dolayı buraya geldik. Burası rahat, özgürlük var. Bizim ata toprağımız burada. Evimiz vardı, arazilerimiz vardı." Köyde herkesin hayvancılık yaptığını, "biz ne yapabiliriz" diye araştırdıktan sonra kaz işini seçtiklerini dile getiren Bayramoğlu, "Beş buçuk senedir yapıyoruz. Bereketli bir iş, güzel bir iş" dedi.

Çiftlikte bin 200 yumurta kapasiteli bir kuluçka makinesi bulunuyor; makineden ortalama bin civciv çıkıyor. Bayramoğlu, "İstediğimiz kadar çoğaltabiliyoruz, çoğalttıklarımızı satıyoruz, civcivlerimizi satıyoruz, döllenmiş yumurta satıyoruz. Türkiye'nin her yerine satıyoruz" diye anlattı.

Müşterilerin yaklaşık yüzde 20'si yurt dışında

Bayramoğlu'nun sosyal medyadaki sayfasının 45 bin takipçisi var. "Ne kadar üretirsek üretelim taleplere yetişemiyoruz" diyen üretici, farklı illerde çok sayıda çiftliğin kurulmasına yardımcı olduklarını, ırk farklı olmadığı sürece bu üreticilerin büyük gri ırkı civciv ve yumurtalarını satmalarına da destek verdiklerini aktardı.

Müşterilerin yaklaşık yüzde 20'si yurt dışında yaşıyor; aralarında Azerbaycan, Irak ve Afrika ülkelerinden alıcılar bulunuyor. Bayramoğlu, "Çok büyük talep var ama tabii Türkiye'den cevap veremiyoruz" diye konuştu.

Kaz yetiştiriciliğine işin kolaylığı nedeniyle yöneldiklerini belirten Bayramoğlu, "Benim 10 yaşındaki kızım 600 tane damızlığı idare edebiliyor. Günlük 20 dakika çalışmakla yürüyebilen bir iş" ifadesini kullandı.

10,5 kiloya kadar çıkan büyük gri ırk

Kars kazı olarak da bilinen büyük gri ırkı uzun bir araştırmanın ardından seçtiklerini anlatan Bayramoğlu, "En verimli ırkın bu olduğuna karar verdik. 10,5 kiloya kadar çıkabilen orijinal, asil bir ırk bu. İsterseniz et veriyor, isterseniz döllü yumurta veriyor. Hem yumurtacı hem etçi" dedi. Kazlara arpa, buğday, yulaf ve mısır veriliyor; yalnızca yumurta döneminde yumurta yemi ekleniyor. Bayramoğlu'nun anlatımına göre bu dönemde de gıdanın yüzde 50'si meradan karşılanıyor.

Amaçlarının çok sayıda kaz yetiştirmek olmadığını söyleyen Bayramoğlu, "3 bin tane kaz bile yetiştirmek bizim için çok kolay. Kuluçka makinemizi doldurup civcivlerimizi çıkartırız ama sağlıklı, verimli olabilmeleri için bin tane civarı kaz en sağlıklısı" dedi. Bayramoğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç'a destekleri için teşekkür etti.

10 yaşındaki kızı Elif Sare Bayramoğlu da kazlarla ilgilenmekten mutlu olduğunu belirtti: "Ben 5 yaşından beri buradayım. Zamanım çok iyi geçiyor. Kazları güdüyorum, babama yardımcı oluyorum. Kazlara yem veriyorum, sonra oyun oynuyoruz. Zamanım eğlenceli geçiyor."