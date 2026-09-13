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Sanki izdivaç yapıyor... Trump: 'Bu İki ülke birleşirse harika olur'

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Sanki izdivaç yapıyor... Trump: 'Bu İki ülke birleşirse harika olur'

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti’nin “en nihayetinde” birleşeceğini ve böyle bir gelişmenin harika olacağını söyledi.

#1
Foto - Sanki izdivaç yapıyor... Trump: 'Bu İki ülke birleşirse harika olur'

Trump, İrlanda Başbakanı Micheal Martin ile Dublin’de gerçekleştirdiği görüşme öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Martin, iki ülke arasındaki ilişkilerin köklü ve güçlü olduğunu belirtirken, Trump ailesinin İrlanda’nın Doonbeg bölgesindeki yatırımlarının 350 kişiye istihdam sağladığını ifade etti. Martin ayrıca Trump’ın İrlanda Açık Golf Turnuvası için ülkeye geldiğini ve ABD’de önemli bir İrlanda kökenli nüfus bulunduğunu dile getirdi.

#2
Foto - Sanki izdivaç yapıyor... Trump: 'Bu İki ülke birleşirse harika olur'

"YAKINDA BİTECEK" Turnuvanın dünyanın en önemli etkinliklerinden biri olduğunu söyleyen Trump da konuşmasında iki ülke ilişkilerinin tarihin en iyi seviyesinde olduğuna işaret etti. Gazetecilerin "İran savaşı ne zaman sona erecek?" sorusuna da yanıt veren Trump, "Sanıyorum yakında sona erecek." ifadelerini kullandı. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına birkaç hafta kaldığını ve "İsrail'i ve Orta Doğu'yu havaya uçurmak üzere" olduğunu kaydeden Trump, "Yangını söndürdük. Nükleer silaha sahip olamazlar." dedi.

#3
Foto - Sanki izdivaç yapıyor... Trump: 'Bu İki ülke birleşirse harika olur'

ABD'nin Gazze'deki soykırımı ve Batı Şeria'daki İsrail işgalini desteklediği yönündeki suçlamalara da yanıt veren Trump, "(Gazze) Oradaki yangını söndürdük ve tüm esirleri kurtardık." diye konuştu.

#4
Foto - Sanki izdivaç yapıyor... Trump: 'Bu İki ülke birleşirse harika olur'

"İNGİLTERE BAŞKA BİR ÜLKEYDİ" Trump, Arjantin ve İngiltere arasında son dönemde yeniden başlayan Falkland Adaları tartışmasına ilişkin soruya da yanıt vererek, "Gençken Falkland Savaşı'nı duymuştum. Ama İngiltere o zaman başka bir ülkeydi. Adaları geri aldılar. Şimdi yapabilirler mi emin değilim. Göç ve enerji problemleri var. Adalara bakmak için çok problemleri var. Tekrar oraya gitmek isterler mi bilmiyorum. Çünkü gerçekten çok uzak. Gemilerle haftalar sürecek bir yolculuk. Potansiyel bir felaket diyebilirim." diye konuştu.

#5
Foto - Sanki izdivaç yapıyor... Trump: 'Bu İki ülke birleşirse harika olur'

"İKİ ÜLKE BİRLEŞİRSE HARİKA OLUR" Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti'nin birleşmesine ilişkin soruyu cevaplandıran Trump, "Problem çıkarmak istemiyorum ama birleştiğini görmek isterim. İki tarafta da dostlarım var." değerlendirmesini yaptı. Trump, İrlandalıların kötü insanlar olmadığını da kaydederek, "Birleştiğini görmek harika olur. En nihayetinde birleşecek. Benim görüşüme göre bu en sonunda olacak. Olursa harika olur." dedi.

#6
Foto - Sanki izdivaç yapıyor... Trump: 'Bu İki ülke birleşirse harika olur'

Kanada-ABD ticaret anlaşmasının da yakında imzalanacağını söyleyen Trump, "Kanada bu anlaşmayı çok istiyor. İran'ın bir anlaşmayı çok istemesi gibi istiyor. Kanada'nın bizim çiftçilerimize iyi davranması lazım." ifadelerini kullandı.

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