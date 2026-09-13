Sanki izdivaç yapıyor... Trump: 'Bu İki ülke birleşirse harika olur'

"İNGİLTERE BAŞKA BİR ÜLKEYDİ" Trump, Arjantin ve İngiltere arasında son dönemde yeniden başlayan Falkland Adaları tartışmasına ilişkin soruya da yanıt vererek, "Gençken Falkland Savaşı'nı duymuştum. Ama İngiltere o zaman başka bir ülkeydi. Adaları geri aldılar. Şimdi yapabilirler mi emin değilim. Göç ve enerji problemleri var. Adalara bakmak için çok problemleri var. Tekrar oraya gitmek isterler mi bilmiyorum. Çünkü gerçekten çok uzak. Gemilerle haftalar sürecek bir yolculuk. Potansiyel bir felaket diyebilirim." diye konuştu.