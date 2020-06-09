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Aktüel

Devre mülk dolandırıcılarına operasyon: 21 gözaltı

Yalova’daki devre mülkleri birden fazla kişiye satarak dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 17:29:48 -
Devre mülk dolandırıcılarına operasyon: 21 gözaltı

Yalova’daki devre mülkleri birden fazla kişiye satarak dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.


Armutlu ilçesi ve Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde bulunan devre mülklerin birden fazla kişiye satıldığı iddiası üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Nitelikli Dolandırıcılık ve Tehdit” gibi suçları içeren soruşturma kapsamında Yalova, İstanbul ve Kars illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Operasyonda örgütün yönetim kadrosunda bulunan 21 kişi gözaltına alındı.


Zanlılar Yalova Emniyeti’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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