Devran ile Apo’nun heykelinin ne alakası var Bülent Arınç?

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşlei Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın katıldığı canlı yayındaki tepki çeken ifadeleri de masaya yatırıldı.

PKK'lı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkmasını savunan ve Demirtaş tarafından yazılan Devran isimli kitabı öven Arınç'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her türlü zorluğa rağmen çözüm süreci başlattığını hatırlatan Karahasanoğlu, "Tayyip Erdoğan elini taşın altına koydu ve dedi ki, ben çözüm süreci başlatıyorum, eğer silahı bırakıyorsa bu adamlar, dağdaki teröristler silahları gömüyorlarsa... çözüm sürecini başlatıyorum. Yani Devran kitabını falan okumaya gerek yok. 1980 senesinde Kenan Evren'in işkencelerinden bahsetmeye gerek yok. Mamak'taki işkencelerden bahsetmeye gerek yok. Onların sorumluları, şu an akşamdan sabaha kadar Osman Kavala'nın avukatlığını yapan CHP'liler zaten. Ben yapmadım Diyarbakır Cezaevi'ndeki işkenceyi. Yapanlar CHP kafasındaki adamlar; Atatürklü kafalar. O Kenan Evren'in Anayasa'ya koyduğu ilk 3 maddenin harfine dokundurtmam, diyen CHP'liler şimdi gelmişler Osman Kavala'nın avukatlığını yapıyorlar, Bülent Arınç da onlara yanaşıyor. Sözcü gibiler karşısında dururken, Tayyip Erdoğan sadece 1 askerim daha şehit olmasın diyerekten çözüm süreci başlattı." dedi.

Ne alakası var Apo'nun?

Karahasanoğlu, "Devran kitabını oku diyor ya, Tayyip Erdoğan 2012'den önce her şeyi okumuş. Şimdi Bülent Arınç Demirtaş'ı allayıp pulluyor. Peki Selahattin Demirtaş'ın bir de teyit için, durun daha Apo'nun heykelini dikeceğiz heykeleni, lafını nereye koyacağız. O Devran'da bir açsın baksın bakalım. Ne alakası var Kürtlere çektirilen eziyetlerle Apo'nun?" diye konuştu.