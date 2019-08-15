Devran Çağlar’ın cenazesi adli tıp kurumuna götürüldü

Ünlü şarkıcı Devran Çağlar’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Devran Çağlar’ın cenazesi, savcılık incelemesi sonrası adli tıp kurumuna kaldırıldı. Devran Çağlar’ın sahne aldığı işletmenin müdürü Zeki Yazdıç, “Bugün divamız sahne alacaktı. Ama dükkana gittiğimde divanın evde olduğunu, telefonlara cevap vermediğini öğrendim. Patronumuzun buraya gelip ölüm haberini bize bildirmesi haliyle hepimizi üzdü. Biz de bekliyoruz, savcı beyin incelemesi sonucu cenazemizi alıp adli tıpa gideceğiz. Savcı bey şu anda inceleme yapıyor. Savcı beyin ve adli tıbbın incelemesi sonucunda netleşecek. Bu sabahtan beri kendisine ulaşılamıyormuş. Biz de saat 15.00 - 16.00 gibi buraya geldik” diye konuştu.