0553 313 94 23

Devletten yeni evlenenlere büyük hediye

KDV ve ÖTV indiriminin 3 ay daha uzatılması haberi, dünya evine gireceklere yeni yıl hediyesi oldu.

03 Ocak 2019 Perşembe 06:59
Devletten yeni evlenenlere büyük hediye

Beyaz eşya, mobilya, otomobil gibi kalemlerde daha makul fiyatlarla satın almalara imkân sağlayan ÖTV ve KDVindiriminin 3 ay daha devam etmesi hem esnafın, hem de vatandaşın yüzünü güldürdü.

Enflasyonla topyekûn mücadeleye, ekonomide dengelenmeye ve istihdama destek amacıyla başlatılan ÖTV ve KDV indirimlerinin destekçisi Modoko Mobilyacılar Sitesi’nde, yeni yıl itibariyle ziyaretçi sayısında artış gözlendi.

Mobilyada KDV oranı yüzde 18’den yüzde 8’e indirildi


Modoko’da birbirinden farklı tasarımdaki mobilyalar, klima, buzdolapları, dondurucular, çamaşır makinesi, çamaşır kurutma makinesi, elektrikli süpürgeler, ev işlerinde kullanılan gıda öğütücüleri ve karıştırıcıların ÖTV’si sıfırlandı.

Mobilyada KDV oranı yüzde 18’den yüzde 8’e indirildi. Beyaz eşyadan alınan ÖTV yüzde 6.7’ydi. Bu gelişmeyle birlikte hem beyaz eşya satıcılarının satışlarının artması, hem de diledikleri mobilyaları almak isteyen yeni evleneceklerin rahatlatılması hedefleniyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 06:59
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Devletten yeni evlenenlere büyük hediye
    1. Devletten yeni evlenenlere büyük hediye
    2. Minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var
    3. Poşetten memnun kalmadı parasını geri..
    4. Dolandırıcılara 'poşu'lu operasyon
    5. Milyonları ilgilendiriyor! Zamlar..
    6. YSK kararları Resmi Gazete'de
    7. Savunmada kritik hamle! 10 yeni proje...
    8. Yılbaşı bilançosu açıklandı! Binlerce..
    9. Suriye'de flaş iddia... 400 PYD'li...
    10. Dikkat çeken sözler... 'Generalimize..
    11. Korku dolu anlar! Önce çevreye sonra..
    12. Tayvan’dan Çin’in birleşme çağrısına..
    13. Tayvan’dan Çin’in birleşme çağrısına..
    14. Tayvan’dan Çin’in birleşme çağrısına..
    15. Tayvan’dan Çin’in birleşme çağrısına..
    16. GÜNCELLEME - Kahramanmaraş-Kayseri..
    17. Ve Emre Mor Süper Lig'e geliyor! Resmi..
    18. Portekiz medyası duyurdu! İşte..
    19. Fas'ta öğretmenlerin gösterisine polis..
    20. Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu..
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti
    ABD'nin kirli planı! Bölge o iki ülkeye bırakılıyor
    ABD'nin kirli planı! Bölge o iki ülkeye bırakılıyor
    Avrupa resmen duyurdu! O para artık basılmayacak
    Avrupa resmen duyurdu! O para artık basılmayacak
    Gurbetçiler dikkat! Koşul değişti
    Gurbetçiler dikkat! Koşul değişti

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    Dünyanın en büyüklerinden olacak! Havalimanından sonra...
    Dünyanın en büyüklerinden olacak! Havalimanından sonra...
    Geri sayım... Erol Mütercimler’in “2019’da iç savaş” öngörüsü tutacak mı?
    Geri sayım... Erol Mütercimler’in “2019’da iç savaş” öngörüsü tutacak mı?