Devletten Hakan Atilla'ya önemli görev!

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan ve davada suçlu bulunan Hakan Atilla, 32 ay hapis cezası alan ve cezasını tamamladıktan sonra Türkiye'ye çarşamba günü gelmişti. Habertürk yazarıNagehan Alçı, ABD'de uzun süre tutuklu kalan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın devlette "önemli" bir göreve getirileceğini belirtti.

Alçı, önemli dediği görevle ilgili olarak bugünkü "Hakan Atilla’ya devlette önemli bir görev verilecek" başlıklı yazısının bir bölümünde şunları kaydetti:

Hakan Atilla’nın yurda dönüşü ile ilgili söyleyecek çok şey var. Ancak ben ilk olarak bundan sonrası ile başlayayım.

Atilla her şeyden önce dürüstlüğü, inancı ve cesareti ile herkesin takdirini kazandı. Ankara’da son bir haftadır en çok konuşulan isimdir desem abartmış olmam. Onun için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kafasında önemli bir pozisyon var.

Atilla başarılı ve işini çok iyi yapan bir üst düzey banka yöneticisi olduğunu kanıtladı. Duyduğuma göre kendisine önemli bir devlet görevi verilecek.

Erdoğan: O bizim evladımızdır

Erdoğan Atilla ile ilgili olarak dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada "Hakan Atilla için herhangi bir bariyer söz konusu değildir. O bizim evladımızdır. Onu sahiplenmeyeceğiz kimi sahipleneceğiz" diyerek şunları kaydetmişti:

"Hakan Atilla uzun bir süredir bu yaşamış olduğu süreç, başta şahsım olmak üzere tüm mesai arkadaşlarımızı üzmüştür. Her türlü girişimleri yaptık. Kendisiyle alakalı mahkumiyet cezası bitmiş oldu ve borcumuz kalmadan Hakan Atilla ülkesine dönmüş oldu. Kendisiyle yaptığım telefon görüşmesinde bundan sonrasına yönelik 'Ailenle, çocuklarınla dinlen, tatilini yap, ondan sonra seni Ankara'da külliyede bekliyorum, ziyaretimize gel, neyi yapacağımızın kararını veririz' dedik. Hakan Atilla için herhangi bir bariyer söz konusu değildir. O bizim evladımızdır. Onu sahiplenmeyeceğiz kimi sahipleneceğiz."