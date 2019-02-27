0553 313 94 23

"Devletten güçlü sponsor olmaz"

- Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya: "Devlet vatandaşının her türlü ihtiyacını giderir, gidermekle de mükelleftir. Gideriyoruz da"

27 Şubat 2019 Çarşamba 21:24
"Devletten güçlü sponsor olmaz"


KASTAMONU (AA) - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, "Devletten güçlü sponsor olmaz. Devlet vatandaşının her türlü ihtiyacını giderir, gidermekle de mükelleftir. Gideriyoruz da." dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürü Recep Ali Er ile Kastamonu'ya gelen Yerlikaya, ilk olarak Mahalli İdareler Eğitim Merkezini (MİEM) ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Ardından Gazi Stadı'na giden Yerlikaya, spor salonu yapılması planlanan alanda da incelemede bulundu.

Daha sonra Vali Yaşar Karadeniz'i ziyaret eden Yerlikaya, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada, Bakanlıkla ilgili konuları istişare edebilmek için Kastamonu'ya geldiklerini söyledi.

Kastamonu'ya önemli yatırımlar yapacaklarını kaydeden Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Bir spor salonumuz, bir de yurdumuza başlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunma arzusundayız. Stadyumumuzda ufak tefek eksiklerimiz var. Milletvekillerimiz ve Belediye Başkanımız ile birlikte eksiklikleri tamamlayıp yolumuza devam edeceğiz. Bir de olimpiyat hazırlık merkezimiz zamanında yapılmış ama kısmen yarım kalmış. Onunla ilgili konuyu da Ankara'ya taşıyıp hızlı bir şekilde neticeyi alıp merkezi faaliyete sokmanın gayreti içerisinde olacağız."

Bir basın mensubunun "Bakanlık olarak sporculara sponsor olma noktasında bir çalışmanız var mı?" sorusu üzerine Yerlikaya, "Devletten güçlü sponsor olmaz. Devlet vatandaşının her türlü ihtiyacını giderir, gidermekle de mükelleftir. Gideriyoruz da. Ufak tefek sıkıntılar var mıdır, vardır muhakkak. Biz, burada sporcuların sıkıntılarının ortadan kalkması, rahatça çalışması için büyük stadyum yapıyoruz. Herkes emeği karşılığında büyük başarılar elde edecektir. Ne kadar başarılı olursa devlet de onun teşvikini artıracaktır." ifadelerini kullandı.

Geçmişte tesadüflerle başarıların geldiği dönemler olduğunu belirten Yerlikaya, "Geçmişte ailenin özverisi, bir belediye başkanının sevgisiyle tesadüfen başarılı olan sporcular vardı. Biz de bu durumu tersine çevirelim diyoruz. Devletimizin sistemi içinde yetişsin ve yetiştirsin. Bu yöne doğru gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Valiliğin ardından spor kompleksini ziyaret eden Yerlikaya, burada sporcularla masa tenisi oynadı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Erkek Öğrenci Yurdu, Hüma Hatun Kız Öğrenci Yurdu ve erkek öğrenci yurdunu da ziyaret eden Yerlikaya, daha sonra kentten ayrıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 21:24
  1. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya
  2. Kastamonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Mikrofon Delisi” dünya evine girdi
    1. “Mikrofon Delisi” dünya evine girdi
    2. Erdoğan-Deby ortak basın toplantısı
    3. Suriye’ye komando birlikleri sevk..
    4. Kütahya'ya 144 dönümlük mesire alanı
    5. Hindistan'a ait helikopter düştü! 6 ölü
    6. İbn Haldun Üniversitesi öğrencileri..
    7. Dörtyol’da dolu yağışı hayatı olumsuz..
    8. Fatih Portakal darbeci Sisi yönetimine..
    9. Antalya'da falezlerden düşen kişiyi..
    10. ABD-Özbekistan siyasi istişareleri
    11. BM'den Hindistan ve Pakistan'a çağrı!
    12. Yangına ilk müdahaleyi çocuklar yaptı
    13. Metruk binada çıkan yangın mahalleyi..
    14. Sinop'ta uyuşturucu operasyonu
    15. "Devletten güçlü sponsor olmaz"
    16. Kılıçdaroğlu: "Birlikte yaşayacaksak..
    17. Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun..
    18. Trabzonspor'un kasasına 100 milyon TL..
    19. Falezlerden düşen şahsı deniz polisi..
    20. Cammu Keşmir'de Hindistan'a ait..
    21. Denizden yatak da çıktı halı da
    22. Polis aracının camını çatı katından..
    23. BM'den Hindistan ve Pakistan'a..
    24. Katalan liderlerin davasında eski..
    25. Katar Hava Yolları Afrika'da..
    26. Otomobil seyir halindeyken alev aldı
    27. YTB "Türkçe Ödülleri Yarışması"..
    28. Erdoğan ve İdris Debi Itno'dan ortak..
    29. İsrail'den 2 kadın murabıta Mescid-i..
    30. Isparta’da sokak satıcısı operasyonu:..
    Son anket sonuçları açıklandı! Ankara, İstanbul, Mersin...
    Son anket sonuçları açıklandı! Ankara, İstanbul, Mersin...
    Fatih Altaylı yoğun bakımda!
    Fatih Altaylı yoğun bakımda!
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor