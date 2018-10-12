Devletin zirvesi nikahta bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar ile Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın kızı Saide Simin Mercan'ın düğününe katıldı.

Başkan Erdoğan ile Binali Yıldırım nikah şahidi oldu

Bir otelde gerçekleştirilen törende çiftin nikah şahitliğini Başkan Erdoğan ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptı.

Çiftin nikahı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna tarafından kıyıldı.