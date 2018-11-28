Devletin verdiği 'kamu yararı', ahlaksızlığı yaygınlaştırması mı? Koç'un vakfı 'prezervatif kampanyası' başlattı

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Mustafa Koç'un eşi olan Caroline N. Koç'un yönetim kurulu başkanlığını yaptığı ve kamu yararı statüsünde bulunan TAP Vakfı, ahlaksızlığı yaygınlaştırmak için tam gaz ilerlerken yeni bir rezalete imza attı.

'Prezervatif kampanyası'

Aile planlaması ve HIV, AIDS gibi virüslerden korunma adı altında zinayı yaygınlaştırmak için prezervatif 'kampanyası' yapan TAP Vakfı, kendi hesaplarını takip ederek çekilişe katılmaları halinde 5 kişiye 50 adet prezervatif dağıtacağı ilanında bulundu.

Eşcinsel sapkınlık da vazgeçilmez faaliyetleri

Eşcinsel sapkınlık faaliyetlerine tam destek veren TAP Vakfı, sapkı faaliyetlini ise hiç aksatmıyor. Eşcinsel sapkınların fon sağladığı bilinen Koç'un bu vakıf ile de faaliyetlerine devam ediyor.

Vakıf kamu yararı statüsünde

Sapkın faaliyetlerde bulunan vakıfa kamu yararı statüsündeki vakıf olarak da görülmesi 'skandal' olarak yorumlandı. Sapkınlığı ve ahlaksızlığı yaygınlaştırmasıyla bilinen Koç'un bu derneğine verilen statü ile, devlet vakıfa kolaylıklar sağlarken vergilerden de muaf tutuyor. Bu statüyle hareket alanı genişleyen vakfın ne gibi bir 'kamu yararı' sağladığı ise bilinmiyor.