Devletin resmi sitesinde yayınlandı: İşte Ayasofya'nın yeni ismi!

Danıştay 10. Dairesi, 86 yıl önce Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye çevrilen Ayasofya'nın yeniden cami olması için açılan davada hükmünü verdi. Ayasofya'nın 1934 yılında bakanlar kurulu kararı ile müze statüsü kazanmasını hukuki bulmayan Danıştay, Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya'yı cami olarak halka bıraktığını ve cami olarak kullanılması gerektiğine hükmetti.

86 yıl sonra tekrar cami statüsüne kavuşturulmasının ardından "Ayasofya Müzesi"nin twitter sayfası kapandı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın muze.gov.tr sitesinde de ismi "Ayasofya-i̇ kebi̇r cami̇i̇" olarak değiştirildi.