Devletin metro ağı Ekrem’in moloz dağı

İcraat değil laf, proje değil şov, hizmet değil algı çalışması yaptığı 3.5 yıllık İBB Başkanlığı dönemi AK Parti icraatlarına çökmekle geçen CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun metro karnesi de sıfırla dolu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bitirip hizmete açtığı Pendik-Sabiha Gökçen metrosunu “Maliyetini İBB karşılıyor” diyerek sahiplenmeye kalkan İmamoğlu, göreve geldiğinden bu yana 1 tane bile sıfırdan metro projelendirmesi yapamazken, AK Parti döneminde projelendiren hiçbir metroyu bitiremedi. “Dünyanın aynı anda en çok metro yapan şehriyiz” diyerek reklam yapan İmamoğlu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı ile Başakşehir-Kayaşehir metrolarını yapamayıp Bakanlığa devretti.

4 metro hattını durdurdu

İmamoğlu İBB’si; AK Parti döneminde başlatılan Sancaktepe-Yenidoğan, Yenikapı-Sefaköy, Kirazlı-Halkalı metro hatlarının inşaatını sürdüremeyip durdurdu. Projesi, izinleri ve finansmanı hazır olan Kağıthane-İstinye metrosuna kazma bile vurulamadı. İmamoğlu’nun ekipleri, yapımını beceremedikleri Sancaktepe-Yenidoğan metrosundaki inşaat sahasını toprakla doldurarak tarihi rezalete imza attı.

Bakanlık 7 metro yapıyor

Milyonlarca İstanbullu’yu İmamoğlu’nun beceriksizliğine terk etmeyen Ulaştırma Bakanlığı ise İstanbul’da projelendirdiği 103 kilometre uzunluğundaki 7 raylı sistem projesindeki çalışmaları büyük ölçüde nihayetlendirdi. Başkan Erdoğan’ın talimatıyla yürütülen çalışmalarda Bakan Adil Karaismailoğlu öncülüğünde Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı’nı tamamlarken; Gayrettepe-İstanbul Havalimanı, Halkalı-İstanbul Havalimanı, Bakırköy-Kirazlı, Başakşehir-Kayaşehir, Altunizade-Çamlıca, Sirkeci-Kazlıçeşme metro ve raylı sistem hatlarındaki çalışmalarını 24 saat esasıyla sürdürüyor. 2023 yılında bu raylı sistemlerin de İstanbulluların kullanımına hazır hale getirilmesi planlanıyor.

Metro çalışmalarında son 3 yılda Ulaştırma Bakanlığı hat başına yıllık 4.2 kilometre ilerleme kaydederken, İBB hat başına 600 metre mesafe kat edebildi. İstanbul trafiğini rahatlatması için sürdürülen metro projelerini 3 yıldır bitiremeyip ilerleme de kaydedemeyen İmamoğlu yüzünden metro durak güzergahlarında kapatılan yollar, köstebek yuvasına dönen cadde ve sokaklar hem trafiği keşmekeşe çevirdi hem de vatandaşın yaya yolunu baltaladı. İşte İmamoğlu beceriksizliğini gözler önüne seren metro fiyaskoları:

Sancaktepe'nin beton Ekrem'i

Anadolu Yakası’nın demir gerdanlığı olacak Sancaktepe-Yenidoğan metro inşaatının temeli 2017’de atıldı. 2019’da CHP geldi, çalışmalar durdu. Bununla da yetinmeyen İmamoğlu, 2021’de İBB’ye ait iş makineleriyle metro inşaat sahasını toprakla dolduruldu. İmamoğlu, “Doldurduğumuz yerleri, yarın kredi bulduğumuzda açmamız 1 ay” diyerek cürmünü itiraf edip belediyeyi borç batağına sürükleme sinyali verdi. Yine projesi 2018’de tamamlanan Kağıthane-İstinye metrosunda CHP döneminde çalışma bile başlatılamadı. Her iki noktaya 23 dakikada ulaşımı sağlayacak 12 kilometrelik hat günde 35 bin İstanbullu’ya hizmet verecekti. Ancak Kağıthane-İstinye metrosunda kazma bile vuramadı. Yenikapı-İncirli-Sefaköy Metro Hattı 2017’de başlandı. Ulaşım süresi 21 dakikaya inecekti. 2020’de hizmete açılması planlanmıştı. Ancak çalışmalar bile durduruldu.

Yol yapmayan Belediye Başkanı

İBB himayesinde yapımı süren Kirazlı-Halkalı metro çalışmaları 3 senede sadece % 5 ilerleme kaydetti ve durduruldu. 2017’de AK Parti döneminde başlatılan ve yüzde 4 oranında bitirilerek İmamoğlu yönetimine teslim edilen hatta 3 senede kaplumbağa hızıyla yol alınarak %9 seviyesine getirilebildi. Nihayetinde çalışmalar Temmuz 2022’de durduruldu. Başakşehir Şehir Hastanesi’nin bağlantı yollarını ‘bütçe yetersizliği nedeniyle’ yapamayacağını duyaran CHP’li Ekrem İmamoğlu, yol bile yapamayan belediye başkanı olarak tarihe geçti.