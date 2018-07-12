Devletin çocukları için istihdam teşviki

Kurum bakımından ayrılan gençler için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında yapılan ortak çalışma sonucu yasal altyapısı tamamlanan fakat sistemin bilişim altyapısındaki hazırlıklar nedeniyle başlatılamayan “istihdam teşviki” uygulaması resmen hayata geçiriliyor.

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı ile SGK’nin koordinasyonunda yürütülmesi öngörülen teşvik uygulaması, çeşitli sebeblerle öz ailesi tarafından bakımı sağlanamayan, kurum bakımında yetişerek buradan ayrılan gençlerin istihdamında yeni bir kapı aralayacak.

Teşvik, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun istihdamla ilgili ek 1’inci maddesinden yararlanmak için sırada bekleyen, “form-a belgesi” doldurulmuş olmasına rağmen kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak istihdam edilemeyen veya istihdam edilmelerinin ardından çeşitli sebeblerle işten ayrılan gençleri kapsayacak.