Devletin arazisini gasp eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepki yağdı! "Bravo, kendini çok iyi tarif etmişsin"

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Kocaeli'de devletin arazisini gasp eden İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Milletvekili Lütfü Türkkan’a ait 15 kaçak yapıyla ilgili yıkım kararının kesinleşmesinin ardından çiftlikte tahliye işlemi başlatıldı. Bölgeye jandarma, belediye ve elektrik dağıtım ekipleriyle iş makineleri sevk edildi.

Her defasında haktan hukuktan ve kul hakkından bahseden ve arka tarafta kul hakkının babasını yediği ortaya çıkan Lütfü Türkkan sosyal medyada gündem oldu.

Türkkan'ın "Çok haram yediniz. Çok günah aldınız. Heybenizde kul hakkı ile rezil rüsva bir halde bu dünyadan göçeceksiniz" ifadelerine yorum yağdı.