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Yerel

Devleti savunduğu için HDP'liler dövmüştü... Ölü bulundu!

Kayapınar Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan ve daha önce HDP döneminde işten çıkartıldığı için eylem başlatan Gülistan Can evinde ölü bulundu. Can, devleti savunduğu için HDP'liler tarafından dövüldüğünü de söylemişti.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 08:54:00 - 2020-08-06 09:48:03
Devleti savunduğu için HDP'liler dövmüştü... Ölü bulundu!

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde meydana gelen olayda, Kayapınar Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Gülistan Can 2 gündür kendisinde haber alınamayınca arkadaşları güvenlik güçlerine bildirdi.

Ekipler tek başına yaşadığı Can’ın evine girdiğinde banyoda cansız bedenine ulaştı.

Sara hastası olan Can'ın 2 gün önce duş alırken evinin banyosunda bilinmeyen bir sebeple öldüğü belirlendi.

Güvenlik güçleri olay yerinde geniş çapta incelemelerde bulundu. Gülistan Can’ın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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