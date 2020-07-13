YKS sonuçları 28 Temmuz’da açıklanacak. Sonuçların ardından tercih maratonu başlayacak. Bu süreçte öğrenciler ve veliler okullar kadar il il öğrenci yurtlarını da araştırıyor. Veliler çocuklarının güvenliği için öncelikle devlet yurtlarını araştırıyor. Milyonlarca aile sonuçlar açıklanmadan “Devlet yurdu ücretleri ne kadar 2020” konusunu araştırıyor. İşte, detaylar.

Devlet yurdu fiyatları 2020 | KYK yurdu fiyatları güncel

Üniversite tercih sonuçları açıklandıktan sonra öğrenciler nerede yaşayacaklarını araştırmaya başlayacak. Okulların belli olmasıyla KYK yurt kayıtlarının başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl KYK yurt kayıtları 19-26 Ağustos tarihlerinde yapıldı.

Veliler ve öğrenciler başvuru tarihleri kadar yurt ücretlerini de merak ediyor. 2019-2020 eğitim öğretim yılında KYK yurtlarında standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti 180-285 TL olarak ve K.K.T.C’de bulunan yurtların aylık ücreti 300 TL olarak belirlenmişti. Bu sene de rakamların çok fazla değişmeyeceği düşünülüyor.