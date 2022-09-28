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Gündem Devlet ve millet düşmanları fırsat kolluyor!
Gündem

Devlet ve millet düşmanları fırsat kolluyor!

Türk Tabipleri Birliği, (TTB) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) gibi devlet ve istikrar düşmanı STK’lar arasında bulunan Türk Eczacıları Birliği, yaklaşan seçimler öncesi hükümeti zor duruma düşürmek için adım adım Türkiye genelinde büyük Eczacı Eylemi’ne hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-28 16:28:00 -
Devlet ve millet düşmanları fırsat kolluyor!

ÇINAR DEMİR  ANKARA

Azılı muhaliflerin öncülerinden Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, tam da dev sağlık üssü Etlik Şehir Hastanesinin açılacağı günde tüm eczacıları Ankara’da eylem çağrısı yaptı üstelik halkı da fırsatçı eczacılara desteğe davet etti.

Biz Cumhurbaşkanımızın vatan sevdasına vurgunuz

Eczanelere yönelik teftişlerin artırılması ise ülkemizin istikrarı adına hükümete destek veren eczacıları üzdü. Akit’e konuşan eczacılar, “Biz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuna, onun vatan sevdasına vurgun eczacılarız. İlaçta tedarik zorlukları ve çeşitli sebeplerden dolayı büyük sıkıntılar yaşarken sık sık yapılan teftişler canımız yakıyor. Her teftişte bizlere binlerce liralık külfet çıkıyor. Her eczacı muhalif değil” çağrısı yaptı.

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