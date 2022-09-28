Devlet ve millet düşmanları fırsat kolluyor!

ÇINAR DEMİR ANKARA

Azılı muhaliflerin öncülerinden Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, tam da dev sağlık üssü Etlik Şehir Hastanesinin açılacağı günde tüm eczacıları Ankara’da eylem çağrısı yaptı üstelik halkı da fırsatçı eczacılara desteğe davet etti.

Biz Cumhurbaşkanımızın vatan sevdasına vurgunuz

Eczanelere yönelik teftişlerin artırılması ise ülkemizin istikrarı adına hükümete destek veren eczacıları üzdü. Akit’e konuşan eczacılar, “Biz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuna, onun vatan sevdasına vurgun eczacılarız. İlaçta tedarik zorlukları ve çeşitli sebeplerden dolayı büyük sıkıntılar yaşarken sık sık yapılan teftişler canımız yakıyor. Her teftişte bizlere binlerce liralık külfet çıkıyor. Her eczacı muhalif değil” çağrısı yaptı.