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Ekonomi Devlet vatandaşını ezdirmeyecek! Üç KDV indirimi daha geliyor
Ekonomi

Devlet vatandaşını ezdirmeyecek! Üç KDV indirimi daha geliyor

Gıdadaki KDV oranı yüzde 7’den 1’e düşünce market harcamaları da dün yüzde 7 indi. KDV indirimleri temel gıda ile sınırlı kalmayacak. Özel eğitim ve özel sağlık hizmetleriyle konutlar için de KDV indirimleri planlanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 08:11:00 -
Devlet vatandaşını ezdirmeyecek! Üç KDV indirimi daha geliyor

Gıda ürünlerinde yüzde 8 KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesinin ardından sıra diğer sektörlere geldi. Eğitim ve sağlık hizmetlerinde yüzde 8, konutta 150 metrekarenin üzeri konutta yüzde 18 KDV uygulanıyor. Bu KDV oranlarının indirilmesi planlanıyor.

Kayıt dışı azalacak

KDV düzenlemesi için çalışan Gelir İdaresi Başkanlığı, odalar ve sektör temsilcileriyle toplantılar düzenlerken, KDV’de de sadeleşmeye gidildi. KDV’deki sadeleşmeyle birlikte reel sektörün işleri kolaylaşacak, reel sektörün dinamizmi ve rekabet gücü artacak. Yatırım ortamı iyileşecek, kayıt dışı azalacak. Edinilen bilgilere göre, özel eğitim, özel sağlık hizmeti gibi sektörlerde de KDV oranlarında düzenleme öngörülüyor. Eğitim ve sağlık hizmetlerinde mevcutta yüzde 8 KDV uygulanıyor.

Konutta semte göre düzenleme

Yapılacak çalışmayla gıdada olduğu gibi benzer bir oranda indirim yapılması planlanıyor. Kovid-19 salgını nedeniyle veliler ve okulların üzerindeki maliyetleri azaltmak amacıyla eğitim ücretlerine uygulanan KDV oranı yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmişti. Konutlarda da farklı KDV oranları uygulanıyor.

150 metrekareye kadar olan evlerde KDV yüzde 1 olurken, 150 metrekarenin üzerindeki yüzde 18 KDV uygulanıyor. Kentsel dönüşüm, yapı kooperatifleri ve TOKİ’lerde KDV oranı yüzde 1. Bu oranlarda da düzenleme yapılıyor. Semte göre de KDV düzenlemesi planlanıyor.

30 milyarlık feragat

Gıdada yapılan yüzde 7’lik bir indirimle devlet 2022 yılında KDV iadeleri de dahil olmak üzere 30 milyar TL feragat etti. KDV indirimleriyle doğrudan vatandaşın cebi rahatlarken, üretici ile ticaret yapanlar da nefes alacak.

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Yorumlar

Neron11

Özel eğitim ve özel sağlık kaç kişiyi ilgilendiriyor, bunlar zaten geliri iyi olan kesim , sen emekli başta olmak üzere dar gelirliyi rahatlat , enflasyona ezdirmedik lafı saçma, çarşı pazarda fiyatlar en az %100 arttı sen %36 zam verdin , bu nasıl ezdirmemek, hükümette o zaman elektriğe %36 zam yapaydı, yani çıkın bir dolaşın vatandaşa bir sorun, nasıl ezildiğini görün.
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Zengin yesin

Gıdaların KDV'si %1'e indirilirken kırmızı etinki %18'e çıkarıldı. Yoksul kesim nasıl olsa et yiyemiyor
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