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Otomotiv Devlet uygun fiyata otomobil satıyor! BMW, Mercedes ve Opel Astra marka otomobiller satışa çıktı
Otomotiv

Devlet uygun fiyata otomobil satıyor! BMW, Mercedes ve Opel Astra marka otomobiller satışa çıktı

Yeniakit Publisher
2024-01-24 22:47:00 -
Devlet uygun fiyata otomobil satıyor! BMW, Mercedes ve Opel Astra marka otomobiller satışa çıktı

İhtiyaç fazlası ikinci el araçlar Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen e-ihaleler yoluyla satışa çıkarıldı. İhaleye bir yere gitmeden direk olarak evinizden katılabileceksiniz.

Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen e-ihaleler, ikinci el araç piyasasında yeni ve ekonomik bir alternatif sunuyor. Bu e-ihaleler, düşük maliyetlerle araç sahibi olma imkanı sağlayarak, ikinci el araç almak isteyenler için cazip bir fırsat haline gelmiştir. Günümüzde, bu yöntem, devlet tarafından sunulan önemli bir avantaj olarak dikkat çekiyor. E-ihale sistemi, çevrimiçi bir platform üzerinden yürütülüyor. Bu platform, farklı modellerde ve markalarda ikinci el araçları potansiyel alıcılarla buluşturuyor. Alıcılar, evlerinin konforundan ayrılmadan, internet üzerinden bu ihalelere katılabiliyor ve arzu ettikleri aracı satın alma şansına sahip oluyorlar.

Ticaret Bakanlığı, devlete ait ikinci el otomobilleri e-ihale yoluyla satışa çıkararak, bu alandaki talebe yeni bir çözüm sunuyor. E-ihale yöntemi, rekabetçi bir ortamda uygun fiyatlarla kaliteli araçlara erişim fırsatı sağlıyor. Bu yöntemle yapılan satışlar, özellikle ekonomik bir alternatif arayan alıcılar için cazip bir fırsat sunuyor. E-ihale yöntemiyle araç almak, birçok avantaj sunuyor. Bu yöntem, alıcıların çeşitli araç seçeneklerini değerlendirmelerine ve rekabetçi bir ortamda fiyatları karşılaştırmalarına olanak tanıyor. Ayrıca, e-ihale, zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın, istediğiniz yerden ihaleye katılma imkanı sağlıyor.

E-ihale sistemine katılmak için ilk adım, Ticaret Bakanlığı'nın e-ihale sistemine online olarak kaydolmaktır. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, ilan edilen ihalelere katılım sağlanabilir.

İhale günü geldiğinde, e-ihale platformuna belirlenen saatte giriş yapılır. İlgili araç için vermek istediğiniz teklif, genellikle belirli aralıklarla artırılarak girilir. En yüksek teklifi veren kişi ihaleyi kazanır.

Teklif verirken, genellikle teklif tutarının yüzde 10'u kadar geçici teminat bedeli ödenir. Bu bedel, ihaleyi kazanma durumunda toplam ödenecek tutardan düşülür. Kazanılamaması halinde ise teminat iade edilir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İhaleyi kazanmak, aracın ödeme ve belge işlemlerini tamamlama sürecini başlatır. Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen prosedürler, bu aşamada dikkatlice takip edilmelidir.

Tüm ödemeler ve belgeler tamamlandığında, araç alıcıya teslim edilir. Bu süreçte Bakanlık tarafından belirlenen kurallara uyulması gerekmektedir.

Ticaret Bakanlığı'nın e-ihalesinde satışa çıkarılan bazı araç örnekleri şunlardır:

1987 Mercedes - Benz 300 D, Edirne T.İ.M.

Başlangıç Bedeli: ₺183.750
Kilometre: 174.465
Vites: Otomatik


2000 BMW 3.20 D Touring, Kocaeli T.İ.M.

Başlangıç Bedeli: ₺187.500
Kilometre: Tespit Edilemedi
Vites: Manuel

2001 Opel Astra, Kocaeli T.İ.M.

Başlangıç Bedeli: ₺191.250
Kilometre: 142.144
Vites: Manuel

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