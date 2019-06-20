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Devlet Tiyatroları Bodrum’da sahne alacak

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu yetkilileri ile birlikteBodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı ziyaret etti.

20 Haziran 2019 Perşembe 12:11
Devlet Tiyatroları Bodrum’da sahne alacak

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu yetkilileri ile birlikteBodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı ziyaret etti. Bodrum’daki kültür merkezleri ve sahneleri de gezen Mustafa Kurt daha sonra Herodot Kültür Merkezi’nde Bodrum Şehir Tiyatrosu oyuncularıyla bir araya geldi.


Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı makamında ziyaret etti. Bodrum Şehir Tiyatrosu Müdürü Rezzan Şebin, Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müze Müdür Vekili Tayfun Selçuk’un da katıldığı ziyarette Devlet Tiyatroları’nın programına Bodrum’un da dahil edilmesi konusu ele alındı.


Devlet Tiyatroları’nın sahne programına Bodrum’un da dahil edilmesi için bir süredir görüşmelerde bulunan Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen’in daveti ile Bodrum’a gelen Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, ilçemizde bulunan tiyatro sahnelerini yerinde inceledi. Kurt’un ilk ziyareti Bodrum Kalesi’ndeki Kuzey Hendeği Sahnesi oldu. Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Müdürü Rezzan Şebin, Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü Tayfun Selçuk ile birlikte bir dizi ziyaret gerçekleştiren Kurt, Antik Tiyatro’daki incelemelerinin ardından her iki mekanda da tiyatro oyunlarının sahnelenebileceğini ifade etti. Devlet Tiyatroları’nın kış sezonunda da Bodrum’da belirli periyotlarda oyun sahnelemesini talep eden Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen, kışlık salonlar ve kültür merkezleri ilgili bilgi verdi. Akşen, Genel Müdür Mustafa Kurt’u Nurol Kültür Merkezi ve Herodot Kültür Merkezi’ne de götürerek bu sahnelerin de kış programına dahil edilebileceğini belirtti.



Herodot Kültür Merkezi’nde yeni oyun provası yapan Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularıyla bir araya gelen Mustafa Kurt,Ege’de tek şehir tiyatrosunun Bodrum’da olduğunu belirterek “Çok kıymetli bir iş başarmışsınız. Emeği geçenleri kutluyorum. Muhsin Ertuğrul’un dediği gibi ‘her yeni açılan tiyatro, bir hapishanenin kapanması demektir” diye konuştu.


Kurt genç oyunculara “Duayenlerin, hocalarınızın ve onlarla birlikteliğinizin önemini bilin. Çok yönlü genç bir genç nesil yetişiyor. Sanatın her dalında varlar. Her alanda olabileceği gibi, dönem dönem ünlü oyuncuların veya akademik kariyeri olanların ekibin motivasyonunu bozabilecek davranışları olabilir. Ancak bunlara teslim olmayın,pes etmeyin. Birlikteliğinizi bozmayın.” dedi.



İncelemelerinin ardından Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı da makamında ziyaret eden Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, burada kültür merkezleri ile tespitlerinianlatarak “Sahne ve salonlarınızın yapımı veya tadilatı için her türlü desteği vermeye hazırız. Tüm teknik kadromuzu isteğiniz üzere görevlendirebiliriz. Sahne ve salon mimarisi ayrı bir uzmanlık alanıdır. Bizde de bu ekip var. Hiçbir maddi külfetimiz olmadan, her zaman bu desteği verebiliriz” dedi. Başkan Aras bu yaklaşımın ve desteğin kendileri için çok büyük anlam ifade ettiğini belirterek “Teşekkür ederiz. En kısa zamanda gerekli başvurularımızı yapacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 12:11
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