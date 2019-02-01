Devlet Tiyatroları bilet fiyatları ne kadar? 2019 Devlet Tiyatrosu biletleri

Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Konya, Sivas, Trabzon ve Van Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü sanatçılarınca bulundukları illerdeki sahneleriyle temsil edilen repertuvar oyunları ile Devlet Tiyatroları dram sanatının yerli ve yabancı en seçkin eserlerini tiyatro seyircileri ile buluşturuyor. İstanbul'da sahnesi bulunan Devlet Tiyatrolarına gitmek için ne kadar bilet ücreti ödemelisiniz? Yeni yılla birlikte Devlet Tiyatrolarında bilet fiyatları ne kadar oldu? Devlet Tiyatroları 2019 bilet fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

2019 Devlet Tiyatroları bilet fiyatları ne kadar?

BÜYÜKLERE OYUNLARDA (SALON)

Tam Bilet: 15.00 TL

İndirimli Bilet: 9.00 TL

Toplu Satış (En az 40 Kişilik Gruplara) : 9.00 TL

Loca (4 kişi): 60.00 TL

BÜYÜKLERE OYUNLARDA (BALKON)

Tam Bilet: 9.00 TL

İndirimli Bilet: 6.00 TL

Toplu Satış (En az 40 Kişilik Gruplara) : 6.00 TL

MÜZİKAL OYUNLARDA (SALON)

Tam Bilet: 22.50 TL

İndirimli Bilet: 13.50 TL

Toplu Satış (En az 40 Kişilik Gruplara) : 13.50 TL

Loca (4 kişi): 90.00 TL

MÜZİKAL OYUNLARDA (BALKON)

Tam Bilet: 13.50 TL

İndirimli Bilet: 9.00 TL

Toplu Satış (En az 40 Kişilik Gruplara) : 9.00 TL

ÇOCUK OYUNLARINDA

Bilet: 6.00 TL

BİLET BİLGİLERİ - NOT

Küçük Çekmece CKSM ve Zeytinburnu Sahneleri için:

Tam Bilet: 9.00 TL

İndirimli Bilet: 6.00 TL

Müzikal Tam Bilet: 12.00 TL

Müzikal İndirimli Bilet: 7,50 TL

Çocuk Oyunu: 3.00 TL