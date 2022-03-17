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Ekonomi "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" 12 ilde devam edecek
Ekonomi

"Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" 12 ilde devam edecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri, 12 ilde devam edecek.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 13:40:00 - 2022-03-17 13:42:15
"Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" 12 ilde devam edecek

Gençleri kamu kurumlarıyla bir araya getirmek amacıyla ilki 9-12 Aralık'ta Ankara'da yapılan "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri", yoğun ilgi üzerine 2022 yılı içerisinde "Geleceğin Burada, Devletin Senin Yanında" sloganıyla Gaziantep, Konya, Antalya, Adana, Kayseri, Malatya, Samsun, Diyarbakır, Van, İzmir, İstanbul ve Eskişehir'de de düzenlenecek.

Bu kapsamda 19-20 Mart'ta Gaziantep'te gerçekleştirilecek Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri, 26-27 Mart'ta Konya'da, 16-17 Nisan'da Antalya'da, 23-24 Nisan'da da Adana'da devam edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri ile hedefini seçmek, kariyerini planlamak veya girişimci olmak isteyen üniversite öğrencileriyle onlara hibe ve destek sağlayan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri bir araya getirilecek.

Bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri ile Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşların katılım göstereceği tanıtım günlerinde, kamu kurumlarına ait stantlarda tanıtımlar yapılarak, gençlerin; burs, hibe, fon, kredi gibi maddi destekler, ihtiyaç duydukları staj programları, uluslararası alandaki proje destekleri hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanacak.

Söz konusu program, gençlerin yeteneklerini keşfedip geliştirmelerine katkıda bulunmayı, ekonomi, eğitim, kültür, sanat, bilim, sağlık, spor gibi her alanda gençlerin destekler hakkında bilgilendirilmesini ve doğru yönlendirilmesini amaçlıyor.

 

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