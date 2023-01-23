Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sondör Yeterlilik Belgesi sınavı yapacak
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Sondör Yeterlilik Belgesi sınavı yapılacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, 167 sayılı Yeraltı suları Hakkındaki Kanun ile bu Kanunun 20. maddesine göre hazırlanan Yeraltı suları Tüzüğü' nün 9. maddesi ve Yeraltı suları Teknik Yönetmeliğinin 2 maddesi gereğince yeraltı suyundan içme, kullanma, sulama ve diğer maksatlar için inşa edilecek Su Sondaj Kuyusu, galeri- tünel, keson kuyu, drenaj ve kehrizler'de çalışacaklar için 2023 yılında ilanda belirtilen dallarda;
1- I. Sınıf Rotari Sondörlüğü Yeterlik Belgesi
- L. Sınıf Darbeli Sondörlüğü Yeterlik Belgesi
- I.Sınıf Galeri-Tünelci-Kuyucu Yeterlik Belgesi
- II. Sınıf Rotari Sondörlüğü Yeterlik Belgesi
- II. Sınıf Darbeli Sondörlüğü Yeterlik Belgesi
- II. Sınıf Galeri-Tünelci-Kuyucu Yeterlik Belgesi
- Hafif Araç Sondörlüğü Yeterlik Belgesi
sınavları yapılacaktır. Sınavlar iki ilde yapılacak olup l. sınava giremeyen veya ilk sınavda başarısız olanlar 2.sınav yerinde sınava katılabileceklerdir. Sınavlar sözlü ve yazılı olmak üzere 2 aşamada gerçekleşecektir.
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