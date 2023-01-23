  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Putin'den Türkiye'ye karşı kirli operasyon! Bu kez orada karşımıza çıktılar.. Şayet iddialar doğruysa büyük skandal

Tansu Çiller'den Erdoğan'a olay soru

Çocukları için kariyerlerini bırakıp çiftlik kurdular

Yiğit Bulut, Baykar ile başlatılan kirli planı açıkladı: Acilen yapmamız gereken şey...

Elektrikli araçlarda kullanılıyor... Hedef tamamen yerli batarya üretimi

Ukrayna'ya destek hamlesi Estonya'nın başını ağrıtacak! Rusya'dan diplomatik misilleme

AK Parti'den bir güzellik daha! Maaşlar farklı yatacak

Türkiye'den İsveç'e zor soru: Bunu ifade özgürlüğü diye tanımlar mısınız?

TEM Daire Başkanı açıkladı! 2022'de yakalanan canlı bomba sayısı...

Türkiye'de ilk ve tek! Milyar dolarlık hamle adımı: Rakiplerinden daha avantajlı, dev şirket değerlemesi...
Ekonomi Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sondör Yeterlilik Belgesi sınavı yapacak
Ekonomi

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sondör Yeterlilik Belgesi sınavı yapacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Sondör Yeterlilik Belgesi sınavı yapılacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-23 17:24:00 -
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sondör Yeterlilik Belgesi sınavı yapacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, 167 sayılı Yeraltı suları Hakkındaki Kanun ile bu Kanunun 20. maddesine göre hazırlanan Yeraltı suları Tüzüğü' nün 9. maddesi ve Yeraltı suları Teknik Yönetmeliğinin 2 maddesi gereğince yeraltı suyundan içme, kullanma, sulama ve diğer maksatlar için inşa edilecek Su Sondaj Kuyusu, galeri- tünel, keson kuyu, drenaj ve kehrizler'de çalışacaklar için 2023 yılında ilanda belirtilen dallarda; 

1-  I. Sınıf Rotari Sondörlüğü Yeterlik Belgesi

  1.  L. Sınıf Darbeli Sondörlüğü Yeterlik Belgesi
  2.  I.Sınıf Galeri-Tünelci-Kuyucu Yeterlik Belgesi
  3.  II. Sınıf Rotari Sondörlüğü Yeterlik Belgesi
  4.  II. Sınıf Darbeli Sondörlüğü Yeterlik Belgesi
  5.  II. Sınıf Galeri-Tünelci-Kuyucu Yeterlik Belgesi
  6.  Hafif Araç Sondörlüğü Yeterlik Belgesi

sınavları yapılacaktır. Sınavlar iki ilde yapılacak olup l. sınava giremeyen veya ilk sınavda başarısız olanlar 2.sınav yerinde sınava katılabileceklerdir. Sınavlar sözlü ve yazılı olmak üzere 2 aşamada gerçekleşecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23