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Ekonomi Devlet Su İşleri duyurdu! Yeni personel alımı yapılacak
Ekonomi

Devlet Su İşleri duyurdu! Yeni personel alımı yapılacak

Yeniakit Publisher
2024-03-09 07:53:00 -
Devlet Su İşleri duyurdu! Yeni personel alımı yapılacak

Devlet Su İşleri'ne yeni kadrolu personel alımı yapılacağı duyuruldu. Peki DSİ personel alımı başvuru şartları neler? Başvurular ne zaman sona erecek? Başvurular nereden yapılacak?

Devlet Su İşleri (DSİ) İŞKUR üzerinden yeni kadrolu devlet işçisi alımı gerçekleştirileceğini duyurdu. Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtım Teknikeri ve Puantör ünvanlarında görev yapacak 2 kadrolu işçi alımı gerçekleştirilecek. Peki DSİ personel alımı başvuru şartları neler? Başvurular ne zaman sona erecek? Başvurular nereden yapılacak?

DSİ KADROLU DEVLET İŞÇİSİ ALIMI BAŞLADI

BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERECEK?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek personel alımı için adaylar, iş başvurularını 11 Mart 2024 son başvuru gününe kadar tamamlayabilecek. Başvurular İŞKUR hizmet Noktaları, İŞKUR 170 telefon numarası üzerinden ve İŞKUR resmi internet adresi üzerinden kullanıcı adı ve şifreleri ile yapılacak.

DSİ PERSONEL BAŞVURUSU ŞARTLARI NELER?

Puantör İşçisi Alımı; Üniversitelerin Lisans İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Muhasebe Ve Finans Yönetimi, Bankacılık Ve Finans Bölümlerinin Birinden Mezun Olmak. EKPSS Katılmış Olmak. 18 ile 35 yaş aralığında olmak. İŞKUR İş İlan No (00008127901).

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtım Teknikeri Meslek Yüksek Okulu elektrik enerjisi üretim ve dağıtım bölümü mezunu olmak. 18 ile 30 yaş aralığında olmak. İŞKUR İş İlan No (00008128376).

Kadrolu Devlet İşçisi alımı için iş başvuruları Kişisel Durumu Engelli olan adayların iş başvuruları kabul edilecektir.
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