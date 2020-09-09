Devlet sınırına yaklaştıklarını açıkladılar! 3 ülke arasında tehlikeli temas
Baltık Denizi üzerinde Ruslara ait savaş uçağı Su-27'nin ABD ve İsveç keşif uçaklarını önlediği açıklandı. Sıcak temasa ilişkin Rusya’dan gelen açıklamada, uçakların devlet sınırına yaklaştığı belirtildi.
Baltık Denizi üzerinde sıcak bir gelişme basına yansıdı. Rusya bölgelerine yakın 2 keşif uçağının radarına takılması üzerine harekete geçti.
Baltık Denizi üzerinde Ruslara ait savaş uçağı Su-27'nin ABD ve İsveç keşif uçaklarını durdurmak için önleme yaptığı bilgisi geldi.
Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Savunma Kontrol Merkezi (NDCC) sıcak temasa ilişkin duyuru yaptı.
Bakanlıktan yapılan duyuruda, Rus savaş uçaklarının ABD ve İsveç savaş uçaklarına önleme yaptığı resmen açıklandı.
8 Eylül’de yaşandığı belirtilen olayda, keşif uçaklarının Rus devlet sınırlarına yakınlaştığı aktarıldı. Rusya hava kontrol sistemleri Baltık Denizi'nin tarafsız suları üzerinde 2 uçağı tespit ettiklerini bildirdi.
Uçaklar açıklandı
Baltık filosunun hava savunmasından Su-27 savaş uçağının önlediği uçakların ABD Hava Kuvvetleri stratejik keşif uçağı RC-135 ve İsveç Hava Kuvvetleri keşif uçağı Gulfstream olduğu açıklandı.
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