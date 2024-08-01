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Siyaset Devlet şimdi gereğini yapmalı! Emeklilere oynayan Özgür istemeden kendilerini ihbar etti
Siyaset

Devlet şimdi gereğini yapmalı! Emeklilere oynayan Özgür istemeden kendilerini ihbar etti

Yeniakit Publisher
2024-08-01 15:20:00 -
Devlet şimdi gereğini yapmalı! Emeklilere oynayan Özgür istemeden kendilerini ihbar etti

Emekli maaşları üzerinden hükümete yüklenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’li belediyelerin SGK borçlarını keyfi olarak ödemediğini gözler önüne serdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Burdur’a hareket etti. İl Belediye Başkanları Toplantısı’nda konuşan Özel, CHP’li belediyelerin ısrarla ödemediği SGK borcuna dair açıklama yaptı. Aklınca emeklilere oynayan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sıkıştırmaya çalışan Özel, “Ver emekliye 17 bin 500 lira, bütün borcumuzu kapatalım” dedi.

Özel’in SGK borçlarını ödemek için şart koşması dikkat çekti. Zira Özel’in söylemi, belediyelerin borçlarını ödeyebilecek durumda olduğunu gözler önüne serdi. Böylece Özel, keyfi olarak CHP’li belediyelerin borçlarını kapamadığını ortaya koydu.

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